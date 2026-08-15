JSNMRUMMNAL
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
Detaily kódu Swift
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
ULITSA AKHOKHOVA 167
JSNMRUMMNAL
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
NALCHIK
Banka BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY).
Pobočky BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
JSNMRUMMKHA
AMURSKY BULVAR 18, KHABAROVSK, 680000
JSNMRUMMNAL
ULITSA AKHOKHOVA 167, NALCHIK, 360004
JSNMRUMMNNV
KOVALIKHINSKAYA 8 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603006
JSNMRUMMNSB
KIROVA STR. 44 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630102
JSNMRUMMRND
GORODA VOLOS 112/130, ROSTOV-ON-DON, 344000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.