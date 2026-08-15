JSCVRUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK

Adresa pobočky

DUBININSKAYA 45

Kód pobočky

JSCVRUM2XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK

Město

MOSCOW

JSCVRUM2XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK

JSCVRUM2XXX

DUBININSKAYA 45, MOSCOW, 115054

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.