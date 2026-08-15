JSBSRU2P02S
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK SAINT-PETERSBURG PJSC
Detaily kódu Swift
BANK SAINT-PETERSBURG PJSC
VOLODARSKOGO STREET 7A
JSBSRU2P02S
BANK SAINT-PETERSBURG PJSC
SESTRORETSK
Banka BANK SAINT-PETERSBURG PJSC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK SAINT-PETERSBURG PJSC
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK SAINT-PETERSBURG PJSC.
Pobočky BANK SAINT-PETERSBURG PJSC
JSBSRU2P02S
VOLODARSKOGO STREET 7A, SESTRORETSK, 188640
JSBSRU2P02U
OKTIABRSKY BOULEVARD 16, PUSHKIN, 188620
JSBSRU2PKLG
KUTUZOVA STREET 39 - KALININGRAD, KALININGRAD, 236010
JSBSRU2PMSK
BOLSHAYA ORDYNKA 40, MOSCOW, 119017
JSBSRU2PXXX
MALOOKHTINSKY PR 64A - ST, ST. PETERSBURG, 195112
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.