JPJSRU42XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

PROSPECT POBEDY FLOOR 18A

Kód pobočky

JPJSRU42XXX

Název banky

JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

Město

NIZHNEVARTOVSK

JPJSRU42XXX

Banka JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK.

Pobočky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

JPJSRU42XXX

PROSPECT POBEDY FLOOR 18A, NIZHNEVARTOVSK, 628609

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.