JPJSRU42XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
Detaily kódu Swift
JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
PROSPECT POBEDY FLOOR 18A
JPJSRU42XXX
JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
NIZHNEVARTOVSK
Banka JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK.
Pobočky JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.