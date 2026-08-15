JICIRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST'

Adresa pobočky

PRESNENSKAYA NABEREZNAYA

Kód pobočky

JICIRUM1XXX

Název banky

JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST'

Město

MOSCOW

JICIRUM1XXX

Banka JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST'.

Pobočky JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST'

JICIRUM1XXX

PRESNENSKAYA NABEREZNAYA, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.