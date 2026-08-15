JCMMRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK

Adresa pobočky

SUKHAREVSKAYA PLOSHCHAD 3

Kód pobočky

JCMMRUM1XXX

Název banky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK

Město

MOSCOW

JCMMRUM1XXX

Banka PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK.

Pobočky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK

JCMMRUM1XXX

SUKHAREVSKAYA PLOSHCHAD 3, MOSCOW, 123242

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.