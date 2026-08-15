JCCYRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD

Adresa pobočky

GAGARINA STREET 7

Kód pobočky

JCCYRU21XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD

Město

VOLGOGRAD

JCCYRU21XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL STANDARD

JCCYRU21XXX

GAGARINA STREET 7, VOLGOGRAD, 400131

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.