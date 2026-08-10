IVBBIRT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Adresa pobočky

CROSS 30TH AVE, KHALED ESLAMBOLI

Kód pobočky

IVBBIRT1XXX

Název banky

IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Město

TEHRAN

IVBBIRT1XXX

Banka IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK.

Pobočky IRAN VENEZUELA BI-NATIONAL BANK

IVBBIRT1XXX

CROSS 30TH AVE, KHALED ESLAMBOLI, TEHRAN, 1511957111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.