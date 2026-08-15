IVAORU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO
LENINA PR. 31
IVAORU21XXX
JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO
IVANOVO
Banka JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO.
Pobočky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.