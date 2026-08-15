IVAORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO

Adresa pobočky

LENINA PR. 31

Kód pobočky

IVAORU21XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO

Město

IVANOVO

IVAORU21XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO

IVAORU21XXX

LENINA PR. 31, IVANOVO, 153002

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.