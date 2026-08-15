ITFEJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

Adresa pobočky

BUILDING 21

Kód pobočky

ITFEJOA1XXX

Název banky

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

Město

AMMAN

ITFEJOA1XXX

Banka INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER.

Pobočky INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

ITFEJOA1XXX

BUILDING 21, AMMAN, 11190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.