ITCURUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERBANK CREDIT UNION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERBANK CREDIT UNION

Adresa pobočky

BERYOZOVAYA ROSHSHA STR 12

Kód pobočky

ITCURUMMXXX

Název banky

INTERBANK CREDIT UNION

Město

MOSCOW

ITCURUMMXXX

Banka INTERBANK CREDIT UNION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERBANK CREDIT UNION

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERBANK CREDIT UNION.

Pobočky INTERBANK CREDIT UNION

ITCURUMMXXX

BERYOZOVAYA ROSHSHA STR 12, MOSCOW, 125252

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.