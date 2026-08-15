ITCURUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

PLOTNIKOV LANE 19/38

Kód pobočky

ITCURUM2XXX

Název banky

NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

ITCURUM2XXX

Banka NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky NONBANKING CREDIT ORGANIZATION 'INTERBANK CREDIT UNION' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

ITCURUM2XXX

PLOTNIKOV LANE 19/38, MOSCOW, 119002

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.