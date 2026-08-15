ITBUVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A.

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A.

Adresa pobočky

AVENIDA TAMANACO EDIFICIO CENTRO

Kód pobočky

ITBUVEC1XXX

Název banky

ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

ITBUVEC1XXX

Banka ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A. není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A..

Pobočky ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A.

ITBUVEC1XXX

AVENIDA TAMANACO EDIFICIO CENTRO, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.