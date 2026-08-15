ITALVEB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ITALCAMBIO, C.A

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ITALCAMBIO, C.A

Adresa pobočky

AV. URDANETA, ESQ. ANIMAS A

Kód pobočky

ITALVEB1XXX

Název banky

ITALCAMBIO, C.A

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

ITALVEB1XXX

Banka ITALCAMBIO, C.A není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ITALCAMBIO, C.A

Najděte kódy Swift různých poboček banky ITALCAMBIO, C.A.

Pobočky ITALCAMBIO, C.A

ITALVEB1XXX

AV. URDANETA, ESQ. ANIMAS A, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.