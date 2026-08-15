IRONRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IRON BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

IRON BANK

Adresa pobočky

MONETCHIVSKIY PER. 3, 4/6

Kód pobočky

IRONRUM1XXX

Název banky

IRON BANK

Město

MOSCOW

IRONRUM1XXX

Banka IRON BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky IRON BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky IRON BANK.

Pobočky IRON BANK

IRONRUM1XXX

MONETCHIVSKIY PER. 3, 4/6, MOSCOW, 113054

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.