INVATM2XXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSCBT 'TURKMENBASHI'

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSCBT 'TURKMENBASHI'

Adresa pobočky

CHANDYBIL AVE., 121

Kód pobočky

INVATM2XXXX

Název banky

JSCBT 'TURKMENBASHI'

Město

ASHKHABAD

INVATM2XXXX

Banka JSCBT 'TURKMENBASHI' není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky JSCBT 'TURKMENBASHI'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSCBT 'TURKMENBASHI'.

Pobočky JSCBT 'TURKMENBASHI'

INVATM2XXXX

CHANDYBIL AVE., 121, ASHKHABAD, 744000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.