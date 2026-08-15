INUGRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK

Adresa pobočky

KOSMONAVTOV UL. 8

Kód pobočky

INUGRUM1XXX

Název banky

INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK

Město

MOSCOW

INUGRUM1XXX

Banka INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK.

Pobočky INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK

INUGRUM1XXX

KOSMONAVTOV UL. 8, MOSCOW, 129366

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.