INSDSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

Adresa pobočky

STREET AL-AMARAT, 21

Kód pobočky

INSDSDKHXXX

Název banky

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

Město

KHARTOUM

INSDSDKHXXX

Banka INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK.

Pobočky INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

INSDSDKHXXX

STREET AL-AMARAT, 21, KHARTOUM

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.