INOYRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INSTROYBANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INSTROYBANK LTD

Adresa pobočky

DRUZHBY UL. 10A

Kód pobočky

INOYRUM1XXX

Název banky

INSTROYBANK LTD

Město

MOSCOW

INOYRUM1XXX

Banka INSTROYBANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INSTROYBANK LTD

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Pobočky INSTROYBANK LTD

INOYRUM1XXX

DRUZHBY UL. 10A, MOSCOW, 119330

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.