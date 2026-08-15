INDSVEC1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.
Detaily kódu Swift
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.
AVENIDA UNIVESIDAD ESQUINA DE
INDSVEC1XXX
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A..
Pobočky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.