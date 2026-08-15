INDSVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.

Adresa pobočky

AVENIDA UNIVESIDAD ESQUINA DE

Kód pobočky

INDSVEC1XXX

Název banky

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

INDSVEC1XXX

Banka BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A..

Pobočky BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.

INDSVEC1XXX

AVENIDA UNIVESIDAD ESQUINA DE, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.