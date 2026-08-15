IMBKRUMMPET

Detaily kódu BIC/Swift banky UNICREDIT BANK AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNICREDIT BANK AO

Adresa pobočky

Kód pobočky

IMBKRUMMPET

Název banky

UNICREDIT BANK AO

Město

ST. PETERSBURG

IMBKRUMMPET

Banka UNICREDIT BANK AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNICREDIT BANK AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNICREDIT BANK AO.

Pobočky UNICREDIT BANK AO

IMBKRUMMIBO

MOSCOW

IMBKRUMMPET

ST. PETERSBURG

IMBKRUMMXXX

PRECHISTENSKAYA NABEREZHNAYA 9, MOSCOW, 119034

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.