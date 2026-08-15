IIBMRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

MASHA PORYVAEVA STREET 7

Kód pobočky

IIBMRUMMXXX

Název banky

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Město

MOSCOW

IIBMRUMMXXX

Banka INTERNATIONAL INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL INVESTMENT BANK.

Pobočky INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

IIBMRUMMXXX

MASHA PORYVAEVA STREET 7, MOSCOW, 107078

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.