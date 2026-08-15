IHFSJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES
Detaily kódu Swift
INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES
1ST CIRCLE
IHFSJOA1XXX
INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES
AMMAN
Banka INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES
Najděte kódy Swift různých poboček banky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES.
Pobočky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.