IHFSJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

Adresa pobočky

1ST CIRCLE

Kód pobočky

IHFSJOA1XXX

Název banky

INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

Město

AMMAN

IHFSJOA1XXX

Banka INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

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Pobočky INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

IHFSJOA1XXX

1ST CIRCLE, AMMAN, 11181

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.