IFAVJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

Adresa pobočky

ALABDALI ST 22

Kód pobočky

IFAVJOA1XXX

Název banky

INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

Město

AMMAN

IFAVJOA1XXX

Banka INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS.

Pobočky INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS

IFAVJOA1XXX

ALABDALI ST 22, AMMAN, 11110

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.