IESPZWH2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 1, TENDESEKA OFFICE PARK

Kód pobočky

IESPZWH2XXX

Název banky

IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Město

HARARE

IESPZWH2XXX

Banka IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED.

Pobočky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

IESPZWH2XXX

FLOOR 1, TENDESEKA OFFICE PARK, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.