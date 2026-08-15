IESPZWH2XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
Detaily kódu Swift
IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
FLOOR 1, TENDESEKA OFFICE PARK
IESPZWH2XXX
IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
HARARE
Banka IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED.
Pobočky IMARA EDWARDS SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.