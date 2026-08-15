IDCZZWH1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED
Detaily kódu Swift
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED
93 PARKLANE CAUSEWAY
IDCZZWH1XXX
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED
HARARE
Banka INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED.
Pobočky INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.