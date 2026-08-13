ICRAITR1K67
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO pomocí převodu přes Wise. Více informací
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO
VIA SARZANESE, 121
K67
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO
CAMAIORE
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 446,07 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 446,07 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO.
Pobočky BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO
ICRAITR1K61
PIAZZA EUROPA, PONTE STAZZEMESE, STAZZEMA, 55040
ICRAITR1K62
VIA 4 NOVEMBRE, 1, BORGHETTO DI VARA, 19020
ICRAITR1K63
VIA BRIGATA PARTIGIANA UGO, SARZANA, 19038
ICRAITR1K64
PIAZZA XXIX MAGGIO, 29, CAMAIORE, 55041
ICRAITR1K65
VIA MATTEOTTI, 52, MASSAROSA, 55054
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.