ICRAITR1C9C
Detaily kódu BIC/Swift banky CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP.
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP. pomocí převodu přes Wise. Více informací
CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP.
VIA DON LORENZO ALLEGRINI, 4
C9C
CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP.
PONTE SAN PIETRO
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 431 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 431 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP.
Najděte kódy Swift různých poboček banky CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP..
Pobočky CRED.COOP. DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE SOCIETA COOP.
ICRAITR1C9A
VIA MAZZINI, SNC, LURANO, 24050
ICRAITR1C9B
VIA MARTIRI CEFALONIA, 4, SAN DONATO MILANESE, 20097
ICRAITR1C9C
VIA DON LORENZO ALLEGRINI, 4, PONTE SAN PIETRO, 24036
ICRAITR1C9D
VIA MAZZINI, CARAVAGGIO, 24043
ICRAITR1C9E
CORSO LODI, 73, MILANO, 20139
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.