ICDYRU2YXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO
Detaily kódu Swift
INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO
SOBINOVA STREET 30
ICDYRU2YXXX
INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO
YAROSLAVL
Banka INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO
Najděte kódy Swift různých poboček banky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO.
Pobočky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.