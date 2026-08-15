ICDYRU2YXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO

Adresa pobočky

SOBINOVA STREET 30

Kód pobočky

ICDYRU2YXXX

Název banky

INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO

Město

YAROSLAVL

ICDYRU2YXXX

Banka INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO

Najděte kódy Swift různých poboček banky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO.

Pobočky INVESTMENT COMMERCIAL BANK DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' OOO

ICDYRU2YXXX

SOBINOVA STREET 30, YAROSLAVL, 150000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.