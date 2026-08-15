ICBOVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A.

Adresa pobočky

AVENIDA FRANCSICO DE MIRANDA TORRE

Kód pobočky

ICBOVEC1XXX

Název banky

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

ICBOVEC1XXX

Banka INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A..

Pobočky INVERCAPITAL CASA DE BOLSA C.A.

ICBOVEC1XXX

AVENIDA FRANCSICO DE MIRANDA TORRE, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.