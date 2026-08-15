ICBJSSJ1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD

Adresa pobočky

TONG PING AIRPORT BUSINESS CENTER

Kód pobočky

ICBJSSJ1XXX

Název banky

INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD

Město

JUBA

ICBJSSJ1XXX

Banka INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD.

Pobočky INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK LTD

ICBJSSJ1XXX

TONG PING AIRPORT BUSINESS CENTER, JUBA, 23185

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.