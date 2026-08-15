ICBCKHPPXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH
Detaily kódu Swift
Pošlete peníze do Kambodže přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH
139 ST. 274 AND 41, SANGKAT
ICBCKHPPXXX
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH
PHNOM PENH
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Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
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S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH.
Pobočky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH
ICBCKHPPCKM
NO.462AB PREAH MONIVONG BLVD PHUM, PHNOM PENH, 120101
ICBCKHPPOLY
38B MONIRETH BOULEVARD (STREET, PHNOM PENH, 120107
ICBCKHPPPPA
601 CONFEDERATION DE LA RUSSIE, PHNOM PENH, 120802
ICBCKHPPTKK
UNIT 2A-2B, PHNOM PENH, 120407
ICBCKHPPTKM
NO.368,369 STREET 21, TA KHMAU, 081104
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.