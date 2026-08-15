ICBCKHPPCKM

Detaily kódu BIC/Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH

Adresa pobočky

NO.462AB PREAH MONIVONG BLVD PHUM

Kód pobočky

ICBCKHPPCKM

Název banky

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH

Město

PHNOM PENH

ICBCKHPPCKM

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH.

Pobočky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH

ICBCKHPPCKM

NO.462AB PREAH MONIVONG BLVD PHUM, PHNOM PENH, 120101

ICBCKHPPOLY

38B MONIRETH BOULEVARD (STREET, PHNOM PENH, 120107

ICBCKHPPPPA

601 CONFEDERATION DE LA RUSSIE, PHNOM PENH, 120802

ICBCKHPPTKK

UNIT 2A-2B, PHNOM PENH, 120407

ICBCKHPPTKM

NO.368,369 STREET 21, TA KHMAU, 081104

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.