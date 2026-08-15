HYMORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOBIS MODULE CIS, LLC

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOBIS MODULE CIS, LLC

Adresa pobočky

LEVASHOVSKOE ROAD 20 - ST

Kód pobočky

HYMORU21XXX

Název banky

MOBIS MODULE CIS, LLC

Město

ST. PETERSBURG

HYMORU21XXX

Banka MOBIS MODULE CIS, LLC není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky MOBIS MODULE CIS, LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOBIS MODULE CIS, LLC.

Pobočky MOBIS MODULE CIS, LLC

HYMORU21XXX

LEVASHOVSKOE ROAD 20 - ST, ST. PETERSBURG, 197704

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.