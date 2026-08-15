HRANRUMMEKB

Detaily kódu BIC/Swift banky INKAKHRAN NKO (AO)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INKAKHRAN NKO (AO)

Adresa pobočky

TOLEDOVA UL. 43 - YEKATERINBURG

Kód pobočky

HRANRUMMEKB

Název banky

INKAKHRAN NKO (AO)

Město

YEKATERINBURG

HRANRUMMEKB

Banka INKAKHRAN NKO (AO) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INKAKHRAN NKO (AO)

Najděte kódy Swift různých poboček banky INKAKHRAN NKO (AO).

Pobočky INKAKHRAN NKO (AO)

HRANRUMMEKB

TOLEDOVA UL. 43 - YEKATERINBURG, YEKATERINBURG, 620028

HRANRUMMXXX

KOTLYAKOVSKAY STREET, MOSCOW, 115201

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.