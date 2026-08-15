HOLNRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK'

Adresa pobočky

AMINEVSKOE SHOSSE 4A

Kód pobočky

HOLNRUM1XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK'

Město

MOSCOW

HOLNRUM1XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK'.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK'

HOLNRUM1XXX

AMINEVSKOE SHOSSE 4A, MOSCOW, 119530

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.