HIMDIRT1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.
Detaily kódu Swift
HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.
TEHRAN-QAZVIN HIGH WAY 52
HIMDIRT1XXX
HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.
KARAJ
Banka HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.
Najděte kódy Swift různých poboček banky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO..
Pobočky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.