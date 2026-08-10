HIMDIRT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.

Adresa pobočky

TEHRAN-QAZVIN HIGH WAY 52

Kód pobočky

HIMDIRT1XXX

Název banky

HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.

Město

KARAJ

HIMDIRT1XXX

Banka HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.

Najděte kódy Swift různých poboček banky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO..

Pobočky HELAL IRAN MEDICAL DEVICES CO.

HIMDIRT1XXX

TEHRAN-QAZVIN HIGH WAY 52, KARAJ, 3365166596

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.