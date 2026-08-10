HCBEERAIXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA
Detaily kódu Swift
HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA
BAHTI MESKEREM SQUARE
HCBEERAIXXX
HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA
ASMARA
Banka HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA
Najděte kódy Swift různých poboček banky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA.
Pobočky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.