HCBEERAIXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA

Adresa pobočky

BAHTI MESKEREM SQUARE

Kód pobočky

HCBEERAIXXX

Název banky

HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA

Město

ASMARA

HCBEERAIXXX

Banka HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA

Najděte kódy Swift různých poboček banky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA.

Pobočky HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA

HCBEERAIXXX

BAHTI MESKEREM SQUARE, ASMARA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.