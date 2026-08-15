GSJBSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK

Adresa pobočky

AFRICA STREET

Kód pobočky

GSJBSDKHXXX

Název banky

ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK

Město

KHARTOUM

GSJBSDKHXXX

Banka ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK.

Pobočky ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK

GSJBSDKHXXX

AFRICA STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.