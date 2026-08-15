GLSUPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GLOBAL SECURITIES CO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GLOBAL SECURITIES CO

Adresa pobočky

CITY CENTER

Kód pobočky

GLSUPS21XXX

Název banky

GLOBAL SECURITIES CO

Město

NABLUS

GLSUPS21XXX

Banka GLOBAL SECURITIES CO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GLOBAL SECURITIES CO

Najděte kódy Swift různých poboček banky GLOBAL SECURITIES CO.

Pobočky GLOBAL SECURITIES CO

GLSUPS21XXX

CITY CENTER, NABLUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.