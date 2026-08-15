GJSCRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GELENDJIK-BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GELENDJIK-BANK

Adresa pobočky

OSTROVSKOGO UL. 31

Kód pobočky

GJSCRU21XXX

Název banky

GELENDJIK-BANK

Město

GELENDJIK

GJSCRU21XXX

Banka GELENDJIK-BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GELENDJIK-BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky GELENDJIK-BANK.

Pobočky GELENDJIK-BANK

GJSCRU21XXX

OSTROVSKOGO UL. 31, GELENDJIK, 353460

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.