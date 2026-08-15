GIHJJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN

Adresa pobočky

Kód pobočky

GIHJJOA1XXX

Název banky

GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN

Město

AMMAN

GIHJJOA1XXX

Banka GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN.

Pobočky GLOBAL INVESTMENT HOUSE JORDAN

GIHJJOA1XXX

AMMAN, 00000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.