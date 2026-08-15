GESPRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GEFEST BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GEFEST BANK LTD

Adresa pobočky

V O., LINIA 8 - ST. PETERSBURG

Kód pobočky

GESPRU21XXX

Název banky

GEFEST BANK LTD

Město

ST. PETERSBURG

GESPRU21XXX

Banka GEFEST BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GEFEST BANK LTD

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Pobočky GEFEST BANK LTD

GESPRU21XXX

V O., LINIA 8 - ST. PETERSBURG, ST. PETERSBURG, 199034

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.