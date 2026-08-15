GBTFSYDAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
Detaily kódu Swift
INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
PAKISTAN STREET
GBTFSYDAXXX
INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
DAMASCUS
Banka INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE.
Pobočky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.