GBTFSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

Adresa pobočky

PAKISTAN STREET

Kód pobočky

GBTFSYDAXXX

Název banky

INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

Město

DAMASCUS

GBTFSYDAXXX

Banka INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE.

Pobočky INTERNATIONAL BANK FOR TRADE AND FINANCE, THE

GBTFSYDAXXX

PAKISTAN STREET, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.