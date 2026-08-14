GBBBRU88XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ING BANK (EURASIA) JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ING BANK (EURASIA) JSC

Adresa pobočky

KRASNOPROLETARSKAYA STREET 36

Kód pobočky

GBBBRU88XXX

Název banky

ING BANK (EURASIA) JSC

Město

MOSCOW

GBBBRU88XXX

Banka ING BANK (EURASIA) JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ING BANK (EURASIA) JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky ING BANK (EURASIA) JSC.

Pobočky ING BANK (EURASIA) JSC

GBBBRU88XXX

KRASNOPROLETARSKAYA STREET 36, MOSCOW, 127473

INGBRUMML28

KRASNAYA PRESNYA 31, MOSCOW, 123022

INGBRUMMTMK

MOSCOW

INGBRUMMXXX

KRASNOPROLETARSKAYA STREET 36, MOSCOW, 127473

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.