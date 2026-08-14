GAZNRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

LET OKTYABRYA PROSPEKT 118A, 50

Kód pobočky

GAZNRUM1XXX

Název banky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY)

Město

SARATOV

GAZNRUM1XXX

Banka JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY).

Pobočky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY)

GAZNRUM1XXX

LET OKTYABRYA PROSPEKT 118A, 50, SARATOV, 410052

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.