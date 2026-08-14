GAZARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GAZENERGOBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GAZENERGOBANK

Adresa pobočky

PLEKHANOVA UL. 4

Kód pobočky

GAZARU21XXX

Název banky

GAZENERGOBANK

Město

KALUGA

GAZARU21XXX

Banka GAZENERGOBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GAZENERGOBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky GAZENERGOBANK.

Pobočky GAZENERGOBANK

GAZARU21MF1

SADOVNICHESKAYA UL 8, MOSCOW, 115035

GAZARU21XXX

PLEKHANOVA UL. 4, KALUGA, 248030

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.