FTBDKPP1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA
Detaily kódu Swift
FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA
FTB BUILDING
FTBDKPP1XXX
FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA
PYONGYANG
Banka FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA
Najděte kódy Swift různých poboček banky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA.
Pobočky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.