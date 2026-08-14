FTBDKPP1KBC

Detaily kódu BIC/Swift banky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA

Adresa pobočky

Kód pobočky

FTBDKPP1KBC

Název banky

FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA

Město

PYONGYANG

FTBDKPP1KBC

Banka FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA

Najděte kódy Swift různých poboček banky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA.

Pobočky FOREIGN TRADE BANK OF THE D.P.R. OF KOREA

FTBDKPP1KBC

PYONGYANG

FTBDKPP1XXX

FTB BUILDING, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.