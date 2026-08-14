FSNLMNU2XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SENDMN NBFI
Detaily kódu Swift
Pošlete peníze do Mongolska přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.
SENDMN NBFI
FLOOR 1, 5TH KHOROOLOL
FSNLMNU2XXX
SENDMN NBFI
ULAANBAATAR
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky SENDMN NBFI
Najděte kódy Swift různých poboček banky SENDMN NBFI.
Pobočky SENDMN NBFI
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.